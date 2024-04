Große Zysten in der Lunge: Team des LKH Graz rettete Baby das Leben

Am LKH Graz ist es gelungen, das Leben eines Babys durch mehrere Eingriffe vor und nach der Geburt zu retten. Bei Baby Erik waren noch im Mutterleib lebensbedrohlich große Zysten in der Lunge gefunden worden.

"Konnte ihnen nicht allzu viel versprechen"

"Ich konnte ihnen nicht allzu viel versprechen", erinnerte sich Philipp Klaritsch, stellvertretender Leiter der Klinischen Abteilung für Geburtshilfe. Das Elternpaar aus Maribor hatte sich ans Grazer Klinikum gewandt, da die Ärzte in Slowenien keine Lebenschance gesehen hätten. Ein Ultraschallbild des Fötus hatte gezeigt, "dass sich in allen Körperhöhlen Flüssigkeit befunden hat", erklärte Klaritsch. Die "Riesenzysten" in der Lunge verdrängten das Herz - ein höchstkritischer Zustand. Noch am selben Tag wurde ein "Shunt" verlegt - eine kleine Verbindung, über welche die Flüssigkeit aus der Zyste in die Fruchthöhle der Mutter abfließen konnte.