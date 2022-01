Große Verunsicherung durch neue Corona-Verordnung im Amateur-Sport

Vorbereitung begonnen

Im Vorarlberger Fußball Unterhaus sind zum Beispiel schon Teams wie der VfB Hohenems in die Vorbereitung gestartet. Wenn alles nach Plan läuft, werden in der VN.at Eliteliga Vorarlberg und der Vorarlbergliga am 19. März 2022 die ersten Spiele über die Bühne gehen. Für die Landesliga und die fünf Landesklassen startet die Rückrunde am 2. April 2022