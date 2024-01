Große Sorge um Prinzessin Kate: Längerer Krankenhausaufenthalt beunruhigt Royal-Expertin

Prinzessin Kate, die Herzogin von Cambridge, erholt sich derzeit von einer Bauchoperation in einer Londoner Privatklinik. Ihr verlängerter Aufenthalt sorgt für Besorgnis und Spekulationen unter Royal-Experten.

