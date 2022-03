Große Pläne für die Zukunft Thüringens

Bürgermeister Harald Witwer (Thüringen) war am Mittwoch zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

Die Gemeinde Thüringen hat große Pläne für die Zukunft. So soll in den kommenden Jahren ein neues Kinderhaus mit Kindergarten und Kleinkindbetreuung gebaut werden, das Feuerwehrhaus soll eine neue Photovoltaikanlage bekommen und das Wasserkraftwerk soll um ein zweites Durchlaufkraftwerk erweitert werden. Dazu war Bürgermeister Harald Witwer am Mittwoch zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".