Große Herausforderungen für neuen AK-Chef Bernhard Heinzle

Bernhard Heinzle, seit 16 Jahren Geschäftsführer der Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) wurde von der Fraktion Christlicher Gewerkschafter (FCG.ÖAAB) zum Nachfolger von Hubert Hämmerle als AK-Präsident designiert.

Bei der Vollversammlung der Vorarlberger Arbeiterkammer (AK) am 3. November soll Heinzle in die neue Funktion gewählt werden. Die Arbeitnehmervertretung zählt hierzulande rund 167.000 Mitglieder und beschäftigt rund 147 Mitarbeiter:innen. Heinzle, Vater zweier Töchter, ist freilich kein Unbekannter: Er gilt als erfahrener Arbeitnehmervertreter, absolvierte die Sozialakademie und trat 2000 als Regionalsekretär in die GPA Vorarlberg ein. Für den bisherigen AK-Vizepräsident stellt der große Vertrauensvorschuss seiner Fraktion eine Verpflichtung dar, „mich mit großer Leidenschaft für die Arbeitnehmerschaft einzusetzen.”