Große Freude und Begeisterung an den Volksschulen Röthis und Götzis Markt

Schüler und Jugendliche dieser beiden Schulen dürfen sich über neue Spielgeräte freuen.

RÖTHIS/GÖTZIS. Die Kids Athletics Challenge des Vorarlberger Schulsport in starker Kooperation mit dem Hypo Mehrkampfmeeting Götzis soll die Kinder und Jugendlichen in alen Volksschulen des Landes für die Leichtahtletik begeistern. Ziel der Challenge ist es, in drei Disziplinen so viele Punkte wiemöglich zu sammeln: Ballwurf aus dem Kniestand, Dreisprung aus dem Stand und Frequenzlauf. Diese drei Disziplinen können aufgrund ihrer Einfachheit praktisch überall und jederzeit durchgeführt werden. „Die Grundelemente vieler Sportarten den Kindern in den Volksschulen näherbringen, ist uns ein großes Anliegen“, sagt Landesschulsportreferent Christoph Neyer. Da die Challenge ein Klassenbewerb ist, geht es auch um die Stärkung des Teamgeistes. „Die Challenge für die Kinder soll zu mehr Bewegung animieren“, meint Götzner Mehrkampfmeeting Funktionärin Verena Wiederin. Seit zwei Monaten haben insgesamt fast 700 Kinder mit Teams aus sechzehn verschiedenen Volksschulen ihre Ergebnisse nun eingereicht, wobei acht Volksschulen zum ersten Mal dabei waren. Wie schon in den letzten Jahren waren die Schüler der VS Götzis/Blattur mit 1381 Punkten in der 1./2. Klasse VS einfach nicht zu bezwingen. Einen starken Auftritt legte auch die VS Klaus mit 1847 Punkten und die VS Röthis mit 1810 Punkten bei der dritten und vierten Klasse hin. Diese drei Schulen Götzis, Klaus und Röthis qualifizierten sich für das große Finale am Mittwoch, 15. Mai am Garnmarkt in Götzis. Die zehn Finalisten absolvieren dabei einen Parcours aus verschiedenen Übungen zusammen mit einigen Stars des Hypomeeting Götzis.