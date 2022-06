Großbrand in Rebsteiner Industriegebiet

Am Dienstag, kurz nach 18 Uhr, erhielt die Kantonale Notrufzentrale St.Gallen die Meldung von einem Brand im Industriegebiet. Zwei Gebäude brannten vollständig aus.

Aus bislang unbekannten Gründen kam es in einem Gebäude, in welchem sich mehrere Industrie- und Gewerbebetriebe sowie eine Wohnung befinden, zu einem Brand. Das Gebäude inklusive der Wohnung brannten vollständig aus. Anschliessend griff das Feuer auf eine zweite Gewerbeliegenschaft über. Auch dieses Gebäude brannte vollständig aus. Verschiedene Fahrzeuge in den Hallen wurden ein Raub der Flammen. Personen wurden nach jetzigen Erkenntnissen keine verletzt.