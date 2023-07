Großbrand in Marbach.

Großbrand in Marbach: Stall geht in Flammen auf

Am Montag kurz vor 08.15 Uhr wurde ein Brand in einem freistehenden Stall im Anger in Marbach gemeldet. Glücklicherweise kamen weder Menschen noch Tiere bei dem Vorfall zu Schaden.

Die Schadenshöhe am leerstehenden Stall beläuft sich laut Schätzungen auf über 100.000 Franken. Die Brandursache ist derzeit noch unbekannt.

70 Feuerwehrmänner im Einsatz

Nach Angaben der Behörden trafen nach der Alarmierung etwa 70 Angehörige der lokalen Feuerwehren ein und fanden den Stall in Vollbrand vor. Im Inneren des Stalls waren zu diesem Zeitpunkt keine Tiere untergebracht. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Stall hauptsächlich zur Lagerung von Holz genutzt wurde. Zusätzlich zu den Feuerwehrteams wurden mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen, Rettungswagen, Notarzt, Einsatzleiter Sanität, Vertreter der Staatsanwaltschaft sowie ein Sachverständiger der Gebäudeversicherung zum Brandort entsandt.

Die Brandursachenermittlung wurde dem Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen übertragen. Zum Zeitpunkt der Meldung durch die Kantonspolizei waren die Löscharbeiten noch im Gange.