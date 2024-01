Großbrand in Diepoldsauer Stickerei: Sachschäden über hunderttausend Franken

Ein Brand in einer Stickerei in Diepoldsau verursachte am Freitagmorgen einen Sachschaden von über hunderttausend Franken, ohne dass dabei Personen verletzt wurden.

Ein verheerender Brand in einer Stickerei in Diepoldsau verursachte am frühen Freitagmorgen erheblichen Sachschaden, verletzt wurde niemand.

Am Freitag, den 12. Januar 2024, kurz nach 7 Uhr, meldete die Kantonale Notrufzentrale St. Gallen einen Brand in einer Stickerei an der Blumenstraße in Diepoldsau. Das Feuer brach in einem Wohnquartier aus und sorgte für große Besorgnis.

Schneller Einsatz der Feuerwehr

Die umgehend ausgerückten Rettungskräfte stellten bei ihrer Ankunft fest, dass ein Teil der Stickerei lichterloh brannte. Die zuständigen Feuerwehren, unterstützt von rund 50 Angehörigen, Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen und medizinischen Fachkräften konnten den Brand erfolgreich löschen.

Keine Verletzten, aber hoher Sachschaden

Glücklicherweise waren keine Angestellten in der Stickerei, als der Brand ausbrach, und es gab keine Verletzten. Der Sachschaden jedoch war beträchtlich: Er wird auf über hunderttausend Franken geschätzt. Dieser hohe Betrag spiegelt die Zerstörung wesentlicher Teile der Stickerei sowie eventuelle Schäden an der Ausrüstung und dem Inventar wider.

Ermittlungen zur Brandursache

Die Brandursache bleibt vorerst unbekannt. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen hat die Untersuchung übernommen, um die genauen Umstände des Feuers zu ergründen.