Großbrand in Kennelbach: Mehrere Personen mussten ins Spital

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 2.30 Uhr kam es in Kennelbach zu einem verheerenden Brand in einem Mehrfamilienhaus. Nach Angaben der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle mussten mehrere Personen aufgrund von Verdacht auf Rauchgasvergiftungen in die Krankenhäuser von Bregenz und Dornbirn gebracht werden.