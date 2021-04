Größtes Mc Donalds Restaurant in Vorarlberg vor Fertigstellung

In Hohenems darf in knapp zwei Monaten groß gefeiert werden

„Die Vorfreude auf das neueste McDonald’s Restaurant in Vorarlberg, das gleichzeitig das größte in ganz Vorarlberg werden wird, steigt. Ich freue mich sehr, gemeinsam mit meinem Team und allen am Bau Beteiligten das nun das Dach dicht ist und die Fenster unseres neuen Restaurants in Hohenems drinnen sind. Unsere Fortschritte sind wirklich beeindruckend und ich möchte mich heute, nach gut 70 Bau Tagen, bei allen bedanken, die an diesem Projekt mitarbeiten: Bei allen Arbeitern, Handwerkern, Fachmännern und -frauen, allen voran beim Bauherren, der Zima Projekt Baugesellschaft“, so Loek Versluis, Franchisenehmer von McDonald’s Österreich.