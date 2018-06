Größtes 4-Länder-Treffen mit 83 Motor-Veteranen

Hohenems. Kürzlich präsentierte der Vorarlberger Motor-Veteranen-Club bei seinem bisher größten Vier-Ländertreffen auf und rund um den Hohenemser Schlossplatz insgesamt 83 rollende Oldtimer-Raritäten aus Vorarlberg, der Schweiz, Liechtenstein und dem Allgäu.

„Das älteste Auto des heurigen Treffens ist ein Ford T aus dem Jahre 1906“, berichtete Stefan Meusburger, der dem vor 38 Jahren gegründeten und derzeit 136 Mitglieder umfassenden Verein seit 2008 als Obmann vorsteht. Die Mitglieder des Vorarlberg Motor-Veteranen-Clubs sowie die Gäste aus Liechtenstein, der Schweiz und der Landesgruppe Allgäu des Deutschen Automobil Veteranen Clubs unter Ortwin Lang und Roland Schlegel, die sich mit einem Gastgeschenk für Stefan Meusburger einstellten, genossen den sehr sonnigen Tag in Hohenems in vollen Zügen.

Nach einem leckeren Frühstück im Foyer des Löwensaals folgte am späten Vormittag eine Rundfahrt der Oldtimer bis zum Nägele-Bau an der Frutz und zurück über Röthis, Arbogast und Götzis zurück nach Hohenems, wo für die Clubmitglieder ein gemeinsames Mittagessen im Gastgarten des Palastes auf dem Programm stand. Anschließend ließ man den Nachmittag bei Live-Musik mit „Nelson“ und kühlen Drinks von der Löwenbar am Schlossplatz ausklingen, wobei für die vielen Besucher des Vier-Ländertreffens die Gelegenheit bestand, von Mitgliedern des Motor-Veteranen-Clubs mehr über die Oldtimer zu erfahren und das eine oder andere tolle Foto von den exklusiven Motor-Veteranen zu schießen.