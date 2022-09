Größte Sonnenblume in Lustenau prämiert

Beim Obst- und Gartenbauverein Lustenau (OGV) wurde am Freitag die größte Sonnenblume ermittelt.

Lustenau Viel Improvisationstalent bewiesen am Freitagnachmittag die Kinder, ihre Eltern und Großeltern, die ihre selbst aufgezogenen Sonnenblumen zur Prämierung des Sonnenblumenwettbewerbs des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Lustenau brachten. Die bis zu knapp vier Meter langen Blumen wurden an die Lastenräder gebunden, im Auto transportiert oder sogar mit dem Traktor vorgefahren. Andere trugen die Sonnenblume und kamen zu Fuß zum Festplatz des OGV in der Nähe des Alten Rheines. „Heute werden wir die Gewinnerkinder unserer Sonnenblumenaktion vom Mai ermitteln“, sagte Cornelia Maier, Obfrau des Obst- und Gartenbauvereins stolz. All jene Kinder, die im Frühling auf dem Lustenauer Markt Sonnenblumen der Marke „King Kong“ gepflanzt hatten, wurden per Post eingeladen, bei der jährlich stattfindenden Prämierung mitzumachen.

Von der Saat bis zur Ernte

„Wir wollen den Kindern zeigen, was es dafür braucht, dass man am Ende eine große schöne Sonnenblume in Händen halten kann“, erklärte Manfred Kremmel vom OGV. Die Kinder hegten ihre Pflänzchen, die sie im Mai gepflanzt haben und achteten strikt darauf, dass es in der Anfangsphase nicht von den Schnecken gefressen wurde. „Ich habe meine Blume auf dem Komposthaufen gepflanzt. Das ist der ideale Ort“, so Kremmel. Wenn man dann die Sonnenblume noch mit wichtigen Mineralien versorgen möchte, so macht er dies mit Brennnesselwasser. „Das gibt der Blume nochmals einen richten Schub“, verrät er augenzwinkernd.

Höchste Blume und größter Kopfumfang

„Ich habe meine Sonnenblume die ganzen Monate hinweg, wie ein richtiger Schatz behütet“, sagte Johannes Netzer (8) aus Lustenau. Er hat mit seiner Mutter die Sitze im Auto umgeklappt, damit die Blume Platz hat und wohlauf zur Messung ankommt. So wie Johannes ging es auch den anderen 30 Kindern, die mit ihren Eltern und Großeltern zum Sonnenblumenfest gekommen sind. Obfrau Cornelia Maier und Vizebürgermeister Daniel Steinhofer haben eine Blume nach der anderen abgemessen. „Die Teilnehmenden entscheiden, ob wir die Länge oder den Umfang des Blütenkopfes messen sollen“, so Maier.

Stolze Gewinner