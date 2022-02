Größere Filiale mit Kaffeehausbetrieb

Anstelle einer wohlriechenden Backstube steht momentan vor der Nenzinger „Mangold“-Filiale an der Bundesstraße ein Verkaufsstand, um die frischen Backwaren an die Frau, beziehungsweise an den Mann zu bringen.

Der Grund dafür? Die Filiale wird umgebaut, der Café-Bereich erweitert und in weiterer Folge auch der Gastgarten attraktiver und größer gestaltet. Möglich wurde dies auf Grund der auf Grund einer Pensionierung erfolgten Geschäftsaufgabe in unmittelbarer Nachbarschaft. „Die neu gestaltete Filiale wird trendig, wie man es von uns gewohnt ist, bei den Materialien legen wir großen Wert auf regionale Herkunft“, erläutert Geschäftsführerin Monika Haag. „Wir bieten Backwaren in gewohnt hoher Qualität, dazu wird auch ein größerer Ofen mit eingeplant.“ Die Eröffnung ist für 7. April geplant, Monika Haag verspricht für diesen Tag schon die eine oder andere Überraschung für Kundinnen und Kunden. Erweitert werden übrigens auch die Öffnungszeiten: Die Bäckerei Mangold, die in ganz Vorarlberg über 30 Filialen betreibt, hat am Standort Nenzing künftig auch samstags und sonntags ganztägig geöffnet.