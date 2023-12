Gröden gastiert am Stefanitag in Lustenau

Am 26. Dezember empfängt der EHC Lustenau das Team des HC Gröden. Das erste Spiel der beiden Kontrahenten endete mit einem 5:3 Auswärtserfolg für die Lustenauer. Spielbeginn in der Rheinhalle ist um 19.30 Uhr.

Keinen Weihnachtsfrieden gibt es in der Alps Hockey League, denn schon am Stefanitag sind die Cracks des EHC Lustenau gegen das Team des HC Gröden gefordert. Die Ladiner hatten einen sehr schweren Start in die diesjährige Saison und waren lange Zeit am Tabellenende zu finden. Mit zahlreichen Erfolgen in den letzten Wochen konnten sie sich jedoch sukzessive verbessern, was sich auch in der Tabelle widerspiegelt.

Die Italiener verfügen über einen sehr erfahrenen Kader, gespickt mit sehr guten Legionären. Zuletzt feierten sie drei Siege in Folge und jubelten dabei unter anderem über einen 6:1 Auswärtserfolg gegen Jesenice. Punktegleich – nur getrennt durch das Torverhältnis finden sich beide Teams in der Tabelle auf den Rängen 12 bzw. 13. Für beide Teams ist ein voller Erfolg sehr wichtig, um sich in der Tabelle zu verbessern.

Die Lustenauer zeigten sich gegen Cortina im Vergleich zum Derby gegen den Wald stark verbessert. Gestützt auf einen in Hochform agierenden Torhüter Felix Nussbacher konnte sich die Defensiv-Abteilung mehrmals auszeichnen. Auch im disziplinären Bereich haben die Lustenauer aus dem Derby gelernt – keine einzige Strafe wurde gegen Cortina für die Lustenauer verhängt. Diese Tatsachen führten zu einem mehr als verdienten Punktezuwachs bei den Stickern, wobei auch ein Sieg für den EHC möglich gewesen wäre.

Verletzungspech bei Lustenau – Saisonende für Öhrvall

Wie schon beim Spiel gegen Cortina muss EHC Coach Philipp Winzig auf die beiden Schweden-Legionäre Max Wennlund und Jesper Öhrvall verzichten. Im Gegensatz zu Max Wennlund, der in den kommenden Tagen in den Kader zurückkehren wird, ist für Jesper Öhrvall nach einem Seiten- und Kreuzbandriss dies Saison gelaufen. Er wird sich in den nächsten Tagen in seiner Heimat den notwendigen Operationen unterziehen. Trotz dieser Ausfälle ist genug Qualität im Team der Lustenauer, um sich gegen den HC Gröden durchsetzen zu können. Spielbeginn am Stefanitag ist in der Rheinhalle um 19.30 Uhr.

