Grippewelle im Anmarsch - Pünktlich zu Weihnachten

Ist genug Impfstoff für Vorarlberg da - oder könnte es zu einem Lieferengpass kommen? Und kann man sich mit dem Impfstoff überhaupt vor einer Grippe schützen? Das sagen die Ärzte!

Die Grippewelle hat in Österreich heuer ungewöhnlich früh begonnen. Experten schätzen, dass die sie in wenigen Tagen auch Vorarlberg erreichen wird. Also pünktlich zur Weihnachtszeit. Die Grippewelle kommt sicher, sagen Ärzte. Weil der Virus sich so rasch verbreitet und immer und immer wieder mutiert, ist er so gefährlich. In Tirol ist sie schon ausgebrochen. Die nächsten Tage schwappt sie zu uns ins Ländle herüber.