Grippewelle gestartet: Krankenstände um 55 Prozent angestiegen

Die Grippewelle in Österreich hat begonnen. Das gab die MedUni Wien am Dienstagnachmittag bekannt. "Seit Beginn dieser Woche konnte ein weiterer Anstieg von Influenzavirus-Nachweisen in klinischen Proben aus dem gesamten Bundesgebiet beobachtet werden", sagte Virologin Monika Redlberger-Fritz. Die Krankenstandmeldungen wegen einer echten Grippe stiegen laut Österreichischer Gesundheitskasse (ÖGK) in der vergangenen Woche um rund 55 Prozent an.