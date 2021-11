Grippeimpfung bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen empfohlen

Die Influenza-Impfung wird bei chronischen Erkrankungen dringend empfohlen.

Menschen mit COPD oder Diabetes lassen sich auch deutlich öfter schützen. Anders ist das bei jenen, die an Herz-Kreislauf-Erkrankungen leiden, wo die Durchimpfungsrate nur einige Prozentpunkte über dem Schnitt liegt. Dabei würden sie von der Grippeimpfung profitieren, so der Österreichische Verband der Impfstoffhersteller (ÖVIH) am Mittwoch.