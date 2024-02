Grippealarm in Vorarlberg - Zahlen gehen durch die Decke

Die Grippewelle hat Vorarlberg fest im Griff: Im Vergleich zum Vorjahr sind die Krankenstände aufgrund von Grippe und grippalen Infekten stark angestiegen.

Die aktuellen Zahlen der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) belegen, dass die Grippewelle das Land fest im Griff hat. In Vorarlberg sind derzeit 456 Menschen aufgrund der echten Grippe im Krankenstand, im Vergleich zu 79 im Vorjahr. Auch die Anzahl der grippalen Infekte zwingt in diesem Jahr mehr Menschen in den Krankenstand: 3.438 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Beziehende von Arbeitslosengeld sind deswegen bei der ÖGK krankgemeldet. Das sind rund 900 mehr als im Vorjahr.