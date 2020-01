Grippe oder Coronavirus: Was ist schlimmer?

132 Corona-Tote sind in China zu beklagen. Wie sieht es mit der Grippe aus?

Nach den ersten Coronavirus-Fällen in Europa ist die Nachfrage nach Grippeschutzmasken in den Apotheken in Österreich höher als sonst. "Es gibt aber keine genauen Zahlen", hieß es seitens der Österreichischen Apothekerkammer. Die Kammer riet aber vor allem dazu, sich gegen Influenza (Grippe) impfen zu lassen und auf gute Hygiene zu achten.