Grillköstlichkeiten in Sigi´s Garten

Der OGV Dornbirn lud zum besonderen Grillkurs.

Dornbirn. Kräuter werden gehackt, Gemüse gewürfelt und geraspelt, Forellenfilets auf Fenchel-Gemüse angerichtet und feine Vorspeisen zubereitet – so kürzlich geschehen im Garten von Sigi Wohlgenannt in der Leopoldstraße in Dornbirn. Anlass: Der Obst- und Gartenbauverein Dornbirn lud zum Grillkurs mit Michael Scheiber unter dem Motto „Mitmachen erwünscht“ – und selbstverständlich gemeinsames Genießen nach getaner Arbeit. Auf den Genuss kamen die Teilnehmer auf jeden Fall ausgiebig, denn der kulinarische Grillhock dauerte bis spät nach Mitternacht.