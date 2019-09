Grillfest und Fußballturnier der Offenen Jugendarbeit

Hohenems. Schon vor dem Beginn des offiziellen Betriebes im Jugendzentrum s´Kästle gab die Offene Jugendarbeit Hohenems (OJAH) unter dem Projektmotto „Mensch 5.0 Die.Zeit.Reisenden“ mit dem bereits 7.

Auch beim Kinderfest zum Abschluss des Emser Aktivsommers war die OJAH mit der Bewirtung des Festes, mit einer Schmink- und Verkleidestation sowie einem Stand, an dem Kinder Buttons pressenm konnten, aktiv. Schon zuvor hatte das Team der Offenen Jugendarbeit zum Sommernachtskino geladen. Am zweiten Septembersonntag schließlich ging auf dem VfB-Platz im Herrenriedstadion das Grillfest der Generationen und Nationen und zeitgleich das OJAH-Fußballturnier über die Bühne.

Über 80 Spieler verschiedenster Altersklassen und Nationen zeigten trotz teilweiser starker Regenfälle bei diesem spannenden Turnier vollen Einsatz. Neben dem Siegerpokal durfte sich die Mannschaft „AC Bianconeri“ über die von diversen Firmen gesponserten 600 Euro Preisgeld für den ersten Platz freuen. Pokale gab es auch für den Zweitplatzierten „SV Efsane“ und die Mannschaft „6845“, welche Rang drei in der Schlusstabelle belegte. Aber nicht nur das Fußballturnier lockte an diesem Nachmittag viele Besucher an.