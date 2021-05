Grillen im Tontopf

Vielfältiges Grillen ist möglich: Die Geschwister Eva und Max Scheffknecht aus Lustenau zeigen mit ihrem „Töpfle“ wie das funktioniert.

„Wir haben überlegt, was denn am sinnvollsten ist, und am wenigsten Müll verursacht“, erzählt Eva Scheffknecht. So gipfelten ihre Gedanken schlussendlich in einem Tontopf, den man einfach in die Glut oder das Feuer stellen kann. Nach Belieben können Gemüse, Linsen aber auch Fleisch und Fisch darin zubereitet werden. „Das Prinzip ist denkbar einfach. Alle Zutaten werden im Töpfle gekocht und mit Wasser, Bier oder etwas Wein aufgeschüttet. Nach circa 20 Minuten ist ein leckeres Essen zubereitet“, so Max Scheffknecht. Und der Vielfalt der Speisen sind keine Grenzen gesetzt.