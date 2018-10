Grid-Girl von Lewis Hamilton stirbt mit nur 30 Jahren bei Autounfall

Zwei Jahre lang arbeitete sie als Grid Girl an der Seite von Formel 1-Star Lewis Hamilton. Nun kam Kate Woodcock im Alter von nur 30 Jahren tragisch ums Leben.

Kate Woodcock arbeitete zwei Jahre lang als Grid Girl in der Formel 1. Jetzt kam das Model bei einem schrecklichen Unfall in der Nähe der englischen Stadt Birmingham ums Leben. Die 30-Jährige hat wohl die Kontrolle über ihren BMW verloren und krachte gegen eine Mauer. Die Britin erlag am Unfallort ihren schweren Verletzungen.