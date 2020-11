Grey's Anatomy: Die 17. Staffel wird heftig

In Österreich warten die Fans der beliebten Arztserie "Grey's Anatomy" schon ungeduldig auf die Ausstrahlung der brandneuen Staffel. Und die hat es in sich.

Nach einer Pause wegen der Corona-Pandemie konnte die Produktion der 17. Staffel der Krankenhaus-Serie "Grey's Anatomy" mit Ellen Pompeo in der Hauptrolle im September 2020 fortgesetzt werden.

Video: Grey's Anatomy - So heftig wird die 17. Staffel

Die Produktion an der neuen Staffel war im März gestoppt worden. Jetzt flimmerte die erste Folge der 17. Staffel von "Grey's Anatomy" über den Bildschirm.

"Grey's Anatomy": Beste Serie

Die aus "Grey's Anatomy" bekannte US-Schauspielerin Ellen Pompeo ist die große Gewinnerin der "People's Choice Awards": Die 51-Jährige wurde am Sonntagabend (Ortszeit) in der kalifornischen Stadt Santa Monica zum weiblichen TV-Star des Jahres gewählt - während "Grey's Anatomy" zugleich den Preis für die beste Serie erhielt. Das Drehbuch erzähle von "Liebe und Toleranz", sagte Pompeo in ihrer Dankesrede und rief die Zuschauer angesichts der Spannungen nach der US-Wahl dazu auf, "füreinander zu sorgen".