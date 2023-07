Greta Thunberg muss sich vor Gericht verantworten

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg muss sich am Montag im südschwedischen Malmö vor Gericht verantworten.

Laut der von der Nachrichtenagentur AFP eingesehenen Anklageschrift wird der 20-Jährigen vorgeworfen, bei einer Protestveranstaltung im vergangenen Monat in Malmö den Anweisungen der Polizei nicht gefolgt zu sein. Sie sollte demnach um 9.30 Uhr vor dem Gericht in der südschwedischen Stadt erscheinen.

Greta weigerte sich, Blockade zu verlassen

Klimaaktivistin droht Geldstrafe

Greta startete "Fridays for Future"

Thunberg hatte als 15-Jährige damit begonnen, sich freitags während der Unterrichtszeit vor das schwedische Parlament in Stockholm zu setzen und so für effektivere Klimaschutzmaßnahmen zu demonstrieren. Ihr wöchentlicher Streik weitete sich in wenigen Monaten zur globalen Protestbewegung "Fridays for Future" aus, auch in Österreich. Ihre Schulstreiks beendete Thunberg im Juni, da sie ihren Abschluss gemacht hatte.