Grenzwanderung mit Aussicht und Marlies Mohr

VN-Redakteurin Marlies Mohr weiß, wo es sich in Vorarlberg herrlich wandern lässt. Und nimmt dich in ihrem Bericht mit auf eine Höhenwanderung zwischen Söllereck und Kanzelwand. Viel Spaß!

Gutes Schuhwerk

Wir fahren mit dem Walserbus zur Söllereckbahn, die auf deutschem Staatsgebiet liegt. Gemächlich schaukeln wir in einer 6er-Kabine der auf 1358 Metern gelegenen Bergstation entgegen. Das Wetter könnte besser sein. Es ist neblig, aber wenigstens trocken. Also genießen wir das Mystische der Landschaft. Am Söllerhaus vorbei folgen wir dem Wegweiser in Richtung Söller-Alpe. Dort biegen wir rechts ab und steigen zum Söllereck (1706 m) auf. Zuerst führt der Weg über einen weitläufigen Grashang, dann folgt ein schmaler Pfad. Trittsicherheit und gutes Schuhwerk sind anzuraten. Aber das sollte bei jeder Berg­wanderung obligat sein.