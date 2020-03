Grenzkontrollen in die Schweiz wurden aufgenommen

Die Grenzkontrollen zwischen Vorarlberg und der Schweiz sind am Samstag wie angekündigt mit mobilen Einsatzteams aufgenommen worden.

Die Kontrollen am Samstag wurden stichprobenartig und nur zeitweise durchgeführt. Auch stark frequentierte Grenzübergänge wie jener von Lustenau nach Au konnten im Sinne einer Schengengrenze mehrere Stunden passiert werden, ohne angehalten zu werden. Wo sich die Grenzkontrolle platzierte, war der Respekt der Reisenden aber groß, wie ein Lokalaugenschein der APA in Lustenau zeigte. Viele zückten ungefragt Reisepass oder Personalausweis, selbst wenn sie nicht stehen bleiben mussten.

Noch viele Fragen im Raum

Einige der Autofahrer stoppten von sich aus, um sich freundlich nach der Handhabung der Grenzkontrollen ab Montag zu erkundigen. "Kann ich nächste Woche über diese Grenze überhaupt noch nach Österreich einreisen?", fragte etwa eine Autolenkerin aus dem Süden Österreichs. Auf die meisten Fragen wussten die Polizisten allerdings keine Antwort. "Das steht noch nicht fest", mussten die Fragenden vertröstet werden. Auch an der Zollstelle - dort können etwa Schweizer Gäste ihre Rechnungen für ihre Einkäufe in Vorarlberg zur Mehrwertsteuerrückvergütung abstempeln lassen - herrschte reges Treiben, viele Fragen standen aber auch dort im Raum. Als "Blitzableiter" diente ein Polizist, der mit der Zollabfertigung zwar nichts zu tun hatte, dem aber dennoch zahlreiche Formulare unter die Nase gehalten wurden.

Ausgestaltung in Ausarbeitung

Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner und Sicherheitslandesrat Christian Gantner (beide ÖVP) hatten die Umsetzung der Grenzkontrollen in einer Pressekonferenz am Freitagabend angekündigt. Die Ausgestaltung der Grenzkontrollen im Detail sei in Ausarbeitung, sagte Gantner. Diesbezügliche neue Informationen gab es bis zum frühen Samstagnachmittag nicht. Fest steht, dass ab nächstem Mittwoch, 0.00 Uhr, die kleinen der 14 Grenzübergänge in die Schweiz und nach Liechtenstein geschlossen, die mittelgroßen werden über Nacht gesperrt. Von besonderem Interesse wird die Kontrolle der großen Übergänge in die Schweiz, nämlich Höchst-St. Margrethen, Lustenau-Au, Hohenems-Diepoldsau und Mäder-Krießern, sowie nach Liechtenstein (Feldkirch-Schaanwald) sein.