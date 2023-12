Grenzkontrolle in Hörbranz: Drei kamerunische Asylbewerber bei illegaler Einreise erwischt

Bundespolizei stoppt drei Kameruner am Grenzübergang Hörbranz. Zwei versuchten illegal nach Deutschland einzureisen, einer war erst kürzlich abgeschoben worden. Der Organisator der Fahrt muss sich wegen Einschleusens von Ausländern verantworten.

Illegale Einreise: Kameruner Trio in Lindau gestoppt

Lindauer Bundespolizisten stoppten auf dem Kontrollplatz Sigmarszell einen mit drei kamerunischen Staatsangehörigen besetzten Transporter mit deutscher Zulassung. Der 25-jährige Fahrer konnte den Beamten lediglich seinen Führerschein vorlegen. Die Polizisten fanden heraus, dass der Kameruner bereits 2016 einen Asylantrag in Deutschland gestellt hatte, welcher in Folge abgelehnt worden war.

Im März dieses Jahres war die Abschiebung des Migranten in sein Heimatland erfolgt, weswegen gegen ihn ein bis September 2025 gültiges Einreise- und Aufenthaltsverbot für die Bundesrepublik besteht. Eigenen Angaben zufolge hält sich der 25-Jährige bereits seit September wieder in Deutschland auf und lebt derzeit in einer Asylbewerberunterkunft.