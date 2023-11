Gesuchter Portugiese festgenommen und gefälschte Papiere bei pakistanischem Pendler entdeckt

Lindauer Bundespolizei schnappt am Grenzübergang Hörbranz gesuchten Portugiesen und entdeckt gefälschte Papiere bei pakistanischem Pendler

Gesuchter Portugiese an der Grenze geschnappt

Am Mittwoch, 15. November 2023, hat die Bundespolizei am Grenzübergang Hörbranz (BAB 96) bei der Kontrolle der Insassen eines Fernreisebusses (Rom-Frankfurt am Main) einen mit Haftbefehl gesuchten Portugiesen festgenommen und in Haft gebracht. Ein pakistanischer Pendler wurde mit einem gefälschten Dokument ertappt. Der geduldete Migrant hatte bisher die deutschen Ausländerbehörden getäuscht.