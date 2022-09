Grenzenlose Zusammenarbeit der Städte Bregenz und Lindau

Bregenz (BRK) - Über die Grenze hinweg haben die Städte Bregenz und Lindau in den letzten Monaten ihre Zusammenarbeit vertieft.

Bei seinem Antrittsbesuch in Lindau bekräftigten Bürgermeister Michael Ritsch, MBA und Lindaus Oberbürgermeisterin Dr. Claudia Alfons den Wunsch zur Zusammenarbeit und vereinbarten eine Marschrichtung. Vergangenen November besuchte eine Delegation Lindauer Stadtrats- und Verwaltungsmitglieder die Nachbarstadt Bregenz. Gemeinsam erarbeitet man, auf welchen Ebenen eine enge Kooperation der Städte sinnvoll erscheint. Im April 2022 fand daraufhin ein gemeinsamer Workshop städtischer Mitarbeiter:innen aus Bregenz und Lindau in der Lindauer Inselhalle statt. Dabei fand man die Arbeitsfelder City Management und Tourismus, Mobilität und Städteentwicklung sowie der Kulturbereich als besonders geeignet, um den Begriff Oberzentrum mit Leben zu füllen.

So wurden städteübergreifend Arbeitsgruppen gebildet und auch langfristige Ziele beider Städte erörtert, wie beispielsweise im Bereich der Bildung, die Etablierung eines oder mehrerer Hochschulstandorte zu forcieren. Am 4. Oktober 2022 werden nun erstmals der Lindauer Stadtrat und die Bregenzer Stadtvertretung gemeinsam tagen und die ersten Arbeitsergebnisse der Stadtverwaltungen präsentiert. Die Sitzung ist öffentlich und findet in der Inselhalle in Lindau statt. Beginn ist um 18 Uhr.