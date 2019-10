Grenzenlose Pfadfinder Hilfsbereitschaft

21.800 Euro für Kinder in Kambodscha

Rankweil. „Der Rundenlauf war eine der erfolgreichsten Aktionen in der 65-jährigen Geschichte der Pfadfindergruppe Rankweil“, mit diesen Worte leitete der oberste Vorarlberger Pfadfinder Peter Mück seine Dankesworte ein und trafen dann auch genau den Kern. Ende September beteiligten sich rund 280 Teilnehmer an der Laufveranstaltung rund um den Marktplatz liefen insgesamt 3370 Runden – teilweise bis zu 25 Kilometer – und spendeten über jeweils individuell besorgte Sponsoren bis zu 745 Euro pro Person. Insgesamt kamen so und über den Verkauf eines Kochbuchs 21.800 Euro zusammen, die erreichte Summe wurde am Abend spontan von einem Gast noch um 200 Euro auf 22.000 Euro aufgestockt. Der Betrag geht komplett an den Verein Tani von Johannes und Gabi Thurnher die sichtlich bewegt den Scheck in Empfang nehmen durften und mit dem Geld wird das Tani Kinderdorf in Kambodscha unterstützt, in dem aktuell rund 40 Kinder aus ärmsten Verhältnissen ein neues Zuhause gefunden haben. „Wir lieben unsere Kinder, zwar mehr als alle anderen, aber jedes Kind auf dieser Welt ist genau so viel Wert wie die eigenen“, erläuterte Mück die Intention für die Organisation des Laufs und überreichte den Scheck gemeinsam mit Nicole Mayer, Armin Wille und Stephan Frick von den Rankweiler Pfadi. Als kleines Dankeschön hatten die Kinder aus Kambodscha persönliche Briefe verfasst. Ermöglicht wurde die Organisation auch dank der tatkräftigen Mithilfe der Marktgemeinde, der Rankweiler Wirte, der Hauptsponsoren, den Musikgruppen, dem Alten Kino, sowie den tatkräftigen zahlreichen Helfern, die alle in unterschiedlichster Art und Weise ihren Teil zum Erfolg der Veranstaltung beitragen konnten.