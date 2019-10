Grenzenlose Fantasie

Gurtiser Künstlerin Irmtraud Plank lädt zu neuer Ausstellung in den Ramschwagsaal

Das tut sie nun auch in ihrer neuen Ausstellung, die am Donnerstag, 7. November, um 19 Uhr im Nenzinger Ramschwagsaal eröffnet wird. Bürgermeister Florian Kasseroler wird dabei die Vernissagerede halten, die musikalische Umrahmung übernimmt das „Trio Seitenklang“. Bei der Ausstellung werden neben Strukturbildern erstmals Bilder in einer neuen Technik – der so genannten Resintechnik – präsentiert. „Das Malen mit der Resintechnik ist eine ganz spezielle Kunstform. Mit einem Gemisch aus speziellem Harz, einem Härter und Farben werden die Bilder erschaffen. Die Arbeit mit Resin ist intuitiv. Man hat nur eine gewisse Zeit zur Verfügung, da das Material rasch aushärtet“, beschreibt Irmtraud Plank. Gearbeitet werden mit Föhn und Bunsenbrenner anstelle des Pinsels. „Der Glanz und die Tiefe der Bilder, die mit dieser Technik entstehen, sind einmalig“, gerät sie ins Schwärmen. Zu sehen ist die Ausstellung auch am Freitag 8. Und Samstag, 9. November, jeweils von 14 bis 18 Uhr, am Sonntag, 10. November, von 10 bis 17 Uhr sowie am Samstag, 16. November, von 14 bis 18 Uhr und schließlich am Sonntag, 17. November, von 10 bis 17 Uhr. Weitere Infos zur Künstlerin: www.irmtraud.com.