Grenzen wahrnehmen und erleben

Die Region Vorderland beteiligt sich am Raumbild-Tag

Beim Raumbild-Tag Anfang September können sich die Teilnehmer mit der Region bewusst auseinandersetzen.

Rankweil Bereits im vergangenen Jahr startete das Land Vorarlberg das Projekt „Raumbild 2030“ – die Landesregierung will dabei eine langfristige Raumplanungsstrategie entwickeln. Weil Vorarlberg stark wachsen werde – sowohl die Bevölkerung als auch die Wirtschaft – brauche es einen Blick in die Zukunft. Anfang September finden in mehreren Regionen des Landes Raumbild-Tage mit geführten Spaziergängen und Exkursionen statt, bei denen man sich auf ganz besondere Art und Weise mit der räumlichen Entwicklung Vorarlbergs auseinandersetzen kann.

Wahrnehmungsfahrt der Region Vorderland-Feldkirch

Auch die Region Vorderland-Feldkirch wird an den Raumbild-Tagen teilnehmen und lädt am 7. September zu einer gemeinsamen Busfahrt mit interessanten Einblicken. In Begleitung von Experten geht es dabei mit dem Bus zu einer Wahrnehmungsfahrt, bei der sich die Teilnehmer mit unterschiedlichen Raum-Themen anhand der Region Vorderland-Feldkirch beschäftigen: Mobilität, Wirtschaftsentwicklung, Freiräumen, Ortszentren und öffentlicher Raum

Raumbild anschaulich gemacht