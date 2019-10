VOL.AT in Bregenz: Bouldern in "greifbarer" Nähe

In der Achsiedlung entsteht derzeit eine neue Boulderhalle. VOL.AT traf die Geschäftsführer und durfte vorab einen Blick in die Halle werfen.

Unter Bouldern versteht man das Klettern in Kletterhallen oder am Fels in geringer Höhe ohne Seilsicherung mit dicken Matten am Boden. Der Sport wird immer beliebter, er begeistert nicht nur junge Leute, sondern alle Altersklassen. Daher ist es auch kein Wunder, dass in Bregenz eine neue Boulderhalle entsteht.

Ehemalige Werkshalle

"Größe ist nicht so wichtig"

Mit rund 900 m2 ist die "Greifbar" die bisher größte Boulderhalle Vorarlbergs. "Die Größe ist nicht so wichtig", verdeutlicht Geyer-Hummler gegenüber VOL.AT. "Ich glaube wir wollen einfach ein gutes Angebot für alle bieten, die Spaß am Klettern haben." Jeder, der Lust aufs Klettern habe, könne in der Boulderhalle vorbeikommen. Auch für das leibliche Wohl ist mit einem Imbiss gesorgt. "Es soll nicht nur ein Ort sein rein zum Klettern, sondern auch einer, an dem man sich trifft, zusammenkommt, Pläne schmiedet und Spaß beim Klettern hat", so der Lindauer. In der "Greifbar" kann nicht nur geklettert werden: "Also zum Einen - neben dem großen Boulderbereich, den wir haben - wollen wir auch einen Aufwärmbereich etablieren, in dem wir einen Calestenix-Park vorsehen", verrät Persdorf die Pläne für die nahe Zukunft. Auch der große Außenbereich soll mit einem Außenkletterbereich genutzt werden.