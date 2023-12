Greenpeace rät: Topfpflanze statt Christbaum!

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace rät im Vorfeld des 24. Dezembers unter anderem dazu, aus Gründen der Nachhaltigkeit auf einen Christbaum zu verzichten und ihn stattdessen durch eine festlich geschmückte Zimmerpflanze zu ersetzen.

"Denn riesige Monokulturen mit gezüchteten Weihnachtsbäumen schwächen unsere Wälder im Kampf gegen die Klimakrise", wurde mitgeteilt. So müssten dafür große Mengen an schädlichen Düngemitteln und giftigen Pestiziden eingesetzt werden.

Auch Verbrennen von Christbäumen schädlich

Zeit statt materieller Dinge schenken

In Summe steige gerade um die Feiertage die Verschwendung von Ressourcen an, hieß es. Greenpeace riet darum auch dazu, statt materiellen Dingen Zeit zu schenken. In diesem Zusammenhang wurde auf eine Umfrage des Marktforschungsinstitutes "Yougov" verwiesen, die ergab, dass mehr als die Hälfte aller 18- bis 44-Jährigen mit herkömmlichen Geschenken unzufrieden sei. "Für viele ist damit Zeit schenken deutlich mehr wert, als ein rasch gekauftes 'Verlegenheitsgeschenk', das in der Schublade oder im Mistkübel landet", hieß es. "Auch für die Umwelt ist das besser, denn Herstellung und Nutzung von Konsumgütern verursache bis zu 40 Prozent der klimaschädlichen Treibhausgasemissionen von Haushalten."