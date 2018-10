Greenpeace: Klarstellung zu Schulessens-Check in Dornbirn

Nach anhaltender Aufregung in der Gemeinde Dornbirn um den Greenpeace-Check zu Schul- und Kindergartenessen reagiert die Umweltschutzorganisation nun mit einer Klarstellung.

„Wie gut das Essen für unsere Kinder ist, ist ein wichtiges Thema. Wir begrüßen daher, dass in Dornbirn eine Debatte darüber stattfindet. Und es ist erfreulich, dass es auch hier offensichtlich Bestrebungen für besseres Essen in Schulen und Kindergärten gibt“, sagt Greenpeace-Sprecher Sebastian Theissing-Matei. Greenpeace hatte Dornbirn, so wie weitere 24 Gemeinden in Österreich, zur Mittagsverpflegung in Schulen und Kindergärten in drei Kategorien befragt: zum Anteil von Lebensmitteln aus biologischer Landwirtschaft, wieviel der Lebensmittel aus der Region oder aus Österreich stammen und wie häufig Fleischmahlzeiten bzw. fleischlose Mahlzeiten angeboten werden. Die Bewertung basiert auf jenen Antworten, die Greenpeace nach Anfrage bei der Gemeinde Dornbirn erhalten hat. „Wir sind hier komplett transparent vorgegangen. Tatsache ist, dass die uns zur Verfügung gestellten Informationen zu einem schlechten Abschneiden von Dornbirn im Österreich-Vergleich geführt haben“, so Theissing-Matei.

„Insgesamt gibt es aus unserer Sicht noch einiges an Aufholbedarf beim Schul-und Kindergartenessen in Dornbirn“, sagt Theissing-Matei und verweist auf andere Ortschaften und Städte in Österreich wie etwa Saalfelden oder Wien. „Zum Vergleich: Während der Anteil von Bio-Essen in Dornbirn laut der Auskunft, die wir erhalten haben, bei 5 bis 15 Prozent liegt, sind es in Saalfelden 60 Prozent und in der Bundeshauptstadt Wien ist es immerhin fast die Hälfte. In Dornbirn ist also noch Luft nach oben.“