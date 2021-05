Greenbill von Giulia Siegel: Deal platzte nach der Show

Doch kein Deal: Darum sagten die Löwen dem Startup von Model und Reality-TV-Star Giulia Siegel ab.

Video: Die "Löwen" ließen den Deal mit Greenbill platzen

Mit 12,9 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen hat „Die Höhle der Löwen“ in Deutschland einen neuen Staffel-Bestwert erreicht. Sogar 16,1 Prozent der 14- bis 49-Jährigen verfolgten gestern (10.5.) „Die Höhle der Löwen“ – damit sicherte sich VOX zusätzlich die Marktführerschaft in beiden Zielgruppen. Insgesamt ließen sich 2,42 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren die spannenden Pitches zwischen Gründer:innen und den Investor:innen Nils Glagau, Dagmar Wöhrl, Nico Rosberg, Dr. Georg Kofler, Judith Williams, Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel nicht entgehen. Ganz besonders erfolgreich lief „Die Höhle der Löwen“ in der Zielgruppe der 14- bis 29-jährigen Frauen: Hier wurden starke 22,8 Prozent Marktanteil erreicht.