Greece meets Remise Bludenz

Bludenz. Am Samstag, 25. November, bringt die musikalische Sensation Cretan Winds gemeinsam mit Ausnahmekünstler Andreas Paragioudakis griechisches Flair in die Remise nach Bludenz.

Wenn Cretan Winds gemeinsam mit Andreas Paragioudakis in die Remise einlädt, kommen musikbegeisterte Weltenbummler*innen voll auf ihre Kosten. Traditionelle kretische Klänge werden in einen eigenen, unvergleichlichen Sound überführt. Das Trio Cretan Winds, welches ihr Schaffen stark an den Idiomen der griechischen Insel Kreta orientiert, präsentieren am Samstag, 25. November um 20 Uhr ihr erstes gemeinsames Album mit Andreas Paragioudakis „Avgerinos“ in der Alpenstadt Bludenz. Althergebrachte Tradition wird im Rahmen dieses besonderen Konzerterlebnisses großgeschrieben, aber auch an die zeitgenössischen Hörgewohnheiten angepasst. Besonders sind nicht nur der unvergleichliche Gesang von Maria Louka und die innovativen Arrangements, sondern auch die Vielzahl an traditionellen Instrumenten, wie etwa eine Rahmentrommel, diverse Flöten, unterschiedliche griechischer Lauten oder auch eine Lyra, die ein Stückchen Griechenland in die Räumlichkeiten der Remise Bludenz bringen werden.