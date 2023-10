Grauenvolles Massaker in Israel: Babys und Frauen mit abgeschnittenen Köpfen

Grausame Tat im israelischen Kibbuz: Über einhundert unschuldige Zivilisten, darunter viele Kleinkinder und Säuglinge, wurden von palästinensischen Hamas-Terroristen auf brutalste Weise ermordet.

Laut der Reporterin Nicole Zedek von "i24NEWS" haben Soldaten, die seit Stunden Leichen bergen, ihr von ihren Beobachtungen berichtet. „Ich habe mit einigen der Soldaten darüber gesprochen, was sie gesehen haben, als sie durch die verschiedenen Häuser gegangen sind. Babys … mit abgeschnittenen Köpfen … das haben sie gesagt. Familien, die in ihren Betten erschossen wurden", schildert sie die schrecklichen Szenen.

Im Interview äußerte der israelische Armee-Kommandeur David Ben Zion, dass den Kindern und Frauen von den Terroristen die Köpfe abgeschnitten wurden. Laut der Journalistin wurden mehr als 40 Säuglinge in dem Ort von palästinensischen Terroristen getötet. Die Soldaten, die die Leichen der Zivilisten bergen müssen, hätten so etwas Schreckliches noch nie gesehen.

Das Dorf liegt in unmittelbarer Nähe zur Grenze des Gazastreifens. Am Samstag drangen mehrere Dutzend Terroristen in das Dorf ein, töteten Einwohner und entführten zahlreiche andere als Geiseln in den Gazastreifen.