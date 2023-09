Gratiskinderbetreuung für Niedrigverdiener in Vorarlberg ab 2024

Ab dem 1. Jänner 2024 wird Kinderbetreuung und Kindergartenbesuch für einkommensschwache Familien in Vorarlberg kostenlos.

Gratiskinderbetreuung für einkommensschwache Familien

In einer kürzlich veröffentlichten Presseaussendung kündigte die grüne Klubobfrau Eva Hammerer an, dass ab dem 1. Jänner 2024 einkommensschwache Familien in Vorarlberg von kostenlosen Kinderbetreuungs- und Kindergartenangeboten profitieren werden. Diese Maßnahme wird durch einen gemeinsamen Antrag der Regierungsparteien ÖVP und Grüne unterstützt und muss noch formell genehmigt werden. Die Einigung zwischen den beiden Parteien lässt jedoch darauf schließen, dass die Regelung zur Gratiskinderbetreuung kommen wird.

Laut Eva Hammerer werden mehr als 700 Kinder und deren Familien von dieser Änderung profitieren. Im vergangenen Kindergartenjahr wurden in Vorarlberg insgesamt 17.219 Kinder in verschiedenen Kinderbetreuungseinrichtungen, darunter Kleinkindbetreuung, Spielgruppen und Kindergärten, betreut.

Soziale Staffelung und kostenlose Betreuung

Ein soziale Staffelung des Elternbeitrags wurde bereits im Jahr 2016 eingeführt. Neu ist, dass Eltern, die in die erste Einkommensstufe (Mindesttarif) fallen, ab dem kommenden Jahr Anspruch auf kostenlose Kinderbetreuung haben. Dies bedeutet, dass beispielsweise eine Alleinerzieherin mit einem Kind, die ein Nettoeinkommen von bis zu 1.898,60 Euro verdient, maximal 25 Stunden kostenlose Betreuung in Anspruch nehmen kann. Bei einer Familie mit zwei Erwachsenen und drei Kindern beträgt die Einkommensgrenze demnach 3.505 Euro.

Kritik von NEOS: Auch Mittelschicht muss entlastet werden

Johannes Gasser, Klubobmann der Vorarlberger NEOS, äußerte Kritik an den Plänen zur kostenfreien Kinderbetreuung für einkommensschwache Familien. Er betonte die Notwendigkeit, auch die Mittelschicht in Vorarlberg zu entlasten, da die Kosten für die Kinderbetreuung in der Region zu den höchsten in ganz Österreich gehören. Gasser warnte davor, dass der berufliche Wiedereinstieg nach der Geburt für viele Familien trotz der neuen Regelung eine finanzielle Herausforderung darstellen könnte.