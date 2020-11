Gratis Wlan im Göfner Ortszentrum

Dank einem Förderscheck von „WIFI4EU“ gibt es im Dorfzentrum von Göfis nun für Alle gratis Internet.

Göfis . Hintergrund des Projektes ist ein Förderprogramm der EU zum Ausbau von Wlan. Mit der WiFi4EU-Initiative sollen Bürger und Besucher über kostenlose WiFi-Hotspots in und an öffentlichen Gebäuden und Plätzen einen hochwertigen Internetzugang erhalten.

Im Rahmen der Initiative finanziert die Europäische Kommission Gutscheine, damit Gemeinden die Einrichtung von WiFi-Hotspots in den Zentren des öffentlichen Lebens umsetzen. So hat auch die Gemeinde Göfis nach Antragstellung einen Gutschein in Höhe von 15.000 Euro gewonnen und vor kurzem die technischen Voraussetzungen geschaffen, um das kostenlose Wlan-Netz „WiFi4EU“ im und um das Göfner Ortszentrum nutzen zu können. Somit besteht nun auf dem Dorfplatz, im gesamten Gemeindeamt inklusive Gemeindekeller, auf dem bugo-Platz, in der bugo Bücherei, in den bugo-Räumen, im Gastlokal Consum und im Konsumsaal sowie in der Sporthalle der Volksschule Kirchdorf ein freies Wlan für alle. Das kostenlose Wlan wird unter dem Namen „WiFi4EU“ öffentlich angezeigt und die User können sich ganz einfach ohne Passwort einloggen. MIMA