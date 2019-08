Gratis Schnuppertage für zukünftige Handballstars in den Sommerferien

Der SSV Dornbirn Schoren lädt zum Handball-Schnuppern.

Dornbirn. Der SSV Dornbirn Schoren, als größter Damenhandballverein Österreichs, setzt auf den eigenen Nachwuchs. Man ist stolz darauf, dass man die eigene WHA Mannschaft, welche erfolgreich in der obersten Liga in Österreich spielt, hauptsächlich mit Spielerinnen aus dem eigenen oder Vorarlberger Nachwuchs bestücken kann. „Dies geht nur durch gute und konsequente Nachwuchsarbeit“, betont Günter Marksteiner, sportlicher Leiter beim SSV.

Der Dornbirner Verein freut sich daher auf neue junge Talente und bietet dazu noch in den Sommerferien ein kostenloses und unverbindliches Probetraining an. Dabei stehen Koordination, Geschicklichkeit, Gleichgewicht, Vielseitigkeit und noch einiges mehr mit und ohne Ball, aber vor allem mit sehr viel Spaß auf dem Programm. „Dazu laden wir alle Mädchen ab 6 Jahren inklusive des gesamten Jahrgangs 2013 recht herzlich zum Schnuppern ein“, so Marksteiner.

Das Training findet am Dienstag, den 20.8. und Donnerstag, den 22.8., sowie am Dienstag, den 27.8. und Donnerstag den 29.8. in der Turnhalle der Mittelschule Baumgarten in der Lustenauerstraße in Dornbirn jeweils von 15.30 bis 17.00 Uhr statt.