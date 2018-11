Gratis parken im Advent

Bludenz. An den Adventwochenenden können Bludenz-Besucher, wie schon in den Vorjahren, ab Freitagnachmittag gratis parken. Die Parkautomaten in der Stadt Bludenz werden dann nämlich wieder verhüllt.

Somit besteht beim Parken nicht die Gefahr, unnötig Kleingeld einzuwerfen.

Auch am Samstag, 8. Dezember 2018, wird in Bludenz keine Parkgebühr eingehoben. Gerade im wichtigen Weihnachtsgeschäft erfährt die Bludenzer Wirtschaftsgemeinschaft und der gesamte Innenstadthandel so eine zusätzliche Unterstützung seitens der Stadt Bludenz.

Die Aktion startet bereits am ersten Adventswochenende. Jeweils am Freitag ab 12 Uhr bis Samstagabend wird dabei bei den insgesamt 25 Parkautomaten der Alpenstadt, keine Parkgebühr zu berappen sein. Damit ist ein ungestörter, langer Weihnachtseinkauf in der Innenstadt möglich.