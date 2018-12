Gratis-Eintritt für EHC Lustenau-Heimspiele

Der EHC Alge Elastic Lustenau – bekannt für seine innovativen Ideen – lädt die Einwohner der Unterland-Gemeinden in Vorarlberg zu einem Gratis-Besuch eines Heimspieles der Lustenauer Cracks ein.

Zusätzlich dazu gibt es ein Gratis-Getränk. Die jeweilige Gemeinde wird mittels Glücksrad ausgewählt. Die erste Auslosung findet schon am kommenden Samstag beim Spiel gegen den EK Zell am See (Spielbeginn um 17.30 Uhr) in der ersten Drittelpause statt.

Radtouren zum ersten Auswärtsspiel des Vereines oder „Charity on Ice“ für den guten Zweck sind nur einige Beispiele für die innovativen Ideen, mit denen der EHC Alge Elastic Lustenau immer wieder aufhorchen lässt. Nun tritt der Verein mit einer neuen, noch nie dagewesenen Aktion an die Öffentlichkeit. In Kooperation mit dem ORF Vorarlberg sowie den Vorarlberger Nachrichten wird mittels Glücksrad eine Gemeinde ausgewählt. Alle Einwohner/innen dieser Gemeinde erhalten gratis Eintritt auf ein Spiel des EHC Alge Elastic Lustenau. Dem nicht genug erhalten sie zusätzlich ein gratis Getränk. „Mit dieser Aktion möchten wir Interessierten außerhalb Lustenaus die Möglichkeit bieten, sich ein Spiel der Lustenauer anzusehen und sich vom schnellsten Mannschaftssport begeistern zu lassen“, so Lustenaus Präsident Herbert Oberscheider.

In der ersten Drittelpause beim Spiel gegen den EK Zell am See (Spielbeginn ist um 17.30 Uhr) werden direkt auf dem Eis die ersten beiden Gemeinden ausgewählt, die dann in den Genuss dieser Aktion kommen. Sie erhalten dann gratis Eintritt sowie ein gratis Getränk zu den Heimspielen gegen die Sterzing Broncos (18. Dez.) bzw. gegen den EC Bregenzerwald (3. Jan.).

Abwicklung

Die Abwicklung bzw. die Anmeldung zu den Spielen ist ganz einfach: die Gewinnergemeinden werden in den gängigen Medien bekannt gegeben. Die Anmeldung erfolgt mittels E-Mail an „gemeinden@ehc-lustenau.at.“ Es müssen lediglich folgende Infos angegeben werden: Vorname, Name und Adresse. Damit hat man sich den gratis Eintritt sowie das gratis Getränk gesichert. Am Tag des Spieles muss beim Haupteingang nur der Name angegeben werden und schon ist man mit dabei.