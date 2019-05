Gratis Bücher für Schulkinder

Eine tolle Leseaktion gibt es für Schul-Kinder in Lustenau und Dornbirn.

Dieser Tage erhalten alle Schulkinder in Lustenau und Dornbirn einen Gutschein für ein Gratis Buch. „Lesen ist wichtig, soll Freude bereiten und vor allem für jeden zugänglich sein“, erklärt dazu Nina Winkler von Ländlebuch. Dazu wird in der Buchhandlung Bücherwurm in der Zeit vom 20. bis 25. Mai ein Lesefest gefeiert und die Schüler können aus verschiedenen Büchertischen ihre Gutscheine einlösen. Erstmals können in diesem Jahr die Gutscheine auch auf der IMTA (Internationale Musische Tagung), welche am 24. Mai im Dornbirner Kulturhaus stattfindet, eingelöst werden – der Stand der Buchhandlung Ländlebuch ist im Foyer des Kulturhauses zu finden.

Diese Leseaktion findet in diesem Jahr bereits zum vierten Mal statt und wird auch in Bregenz und Lauterach gefeiert. „Organisiert und finanziert wird die Aktion von den Buchhandlungen Ländlebuch und Bücherwurm mit Unterstützung einiger Verlage“, so Organisatorin Nina Winkler. Ausgegeben werden diese Gutscheine in Zusammenarbeit mit den Schulen, die in diesen Wochen über 12.000 Gutscheine verteilen. „Somit kommen in der Region fast flächendeckend alle Schul-Kinder in den Genuss dieses Geschenks“, freut sich Winkler und lädt alle zum Lesefest in die Buchhandlungen und auf die IMTA ein. MIMA