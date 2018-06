GRASS investiert 45 Mio. Euro in Ems

GRASS errichtet im Betriebsgebiet an der A14 bis Ende nächsten Jahres ein Zentrallager und schafft 150 Arbeitsplätze

Hohenems. Am Montag erfolgte im Betriebsgebiet an der A14 in Anwesenheit der Eigentümer sowie Vertretern aus Politik und Wirtschaft die Grundsteinlegung für das neue GRASS-Zentrallager in Hohenems.