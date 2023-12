Grandiose Wins, grausame Fails: Das Gaming-Jahr 2023!

Der Ländle Gamer verrät seine denkwürdigsten Spiele-Meilensteine des vergangenen Jahres.

PLATZ 6

Chuck Norris, Michael Madsen und Danny Trejo: Was kann bei einem solchen Cast in einem Crime-Game schiefgehen? Einiges wie man sieht. Dank halbherziger Umsetzung ist der Überfall-Shooter vor allem eines: langweilig.

PLATZ 5

WIN: „Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord“ (PSVR2, Meta Quest 2 & 3)

PLATZ 4

PLATZ 3

WIN: „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“ (Switch)

Nach dem Blockbuster „Breath of the Wild“ setzt Nintendo noch einen drauf und macht das neue Zelda nicht nur größer, sondern baut extra kreatives Crafting ein. Legendär!

PLATZ 2

Was wäre wenn? „Destinies“ macht alternative Handlungsstränge der Zombie-Saga spielbar, etwa wenn Shane statt Rick überlebt hätte. So interessant die Idee, so haarsträubend schlecht ist die Umsetzung: Holprige Steuerung, antiquierte Grafik und jede Menge Bugs – die Charaktere haben kaum Ähnlichkeit mit den Serien-Originalen, die Zwischensequenzen sind Stillleben. So wurde Walking Dead zum Running Gag.