Grande Finale: Endspurt für das Poolbar Festival

Live vom Poolbar Festival: Herwig Bauer, Slamerin Diana Köhle und Mother's Cake am Dienstag bei "Vorarlberg LIVE".

Am selben Abend steht noch feinster Psych-Rock auf dem Programm: die Psychedelic Porn Crumpets sind nach ihrer ausverkauften Show vor drei Jahren endlich wieder zurück in Feldkirch. Takeshi’s Cashew und Mother’s Cake heizen zuvor dem Publikum ordentlich ein. Auch das Theater im virtuellen Raum "The Conversation" findet am Dienstag statt - das erste Stück des Poligonale-Teams um Regisseur Thomas Welte, welches komplett im virtuellen Raum stattfindet.