"Graf Hugos Stadt": Mittelalterliches Miniatur-Feldkirch aus Playmobil

Die Familie Butterweck sammelt seit Jahrzehnten Playmobil. Anlässlich 800 Jahre Feldkirch wagt sie sich in neue Gefilde - und baut in der Sparkassenzentrale Feldkirch die mittelalterliche Montfortstadt nach.

Kleine Gassen zwischen Fachwerkhäusern, in denen Tischler, Bäcker und Metzger ihrem Handwerk nachgehen. Unter den roten Dächern arbeiten Astronomen und Alchemisten, während über ihnen Störche nisten. Auf den Straßen zwischen Kirche und Freudenhaus tummeln sich Nachtwächter, Soldaten und Musiker. Und über allem trohnt die Schattenburg, in denen die Grafenfamilie speist – und alles aus Playmobil. Dieses Diorama zeigt sich ab Freitag in der Sparkassa Feldkirch am Rande der Altstadt.